Erdoğan: AK Parti ve Cumhur İttifakı\'yla yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur

Politika

AK Parti Adıyaman aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart'ta seçim beyannamemizi hayata geçireceğiz. Belediyecilik konusunda AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adıyaman aday tanıtım toplantısına katıldı. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında sahneye çağırılan adaylar tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizleri güçlü bir şekilde bağrına bastı. 14 Mayıs'ta yüzde 68 oy oranıyla 28 Mayıs'ta ise yüzde 69 gibi rekor oyla şahsımıza destek veren Adıyaman'a teşekkür ediyorum. Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceklerine sahip çıktı. Adıyaman, 6'lı masanın yalan siyasetine fırsat vermedi. Adıyaman halkı, acılarını istismar eden, iktidar rüyası gören fırsatçılara müsaade etmedi. Bunların oyunlarına gelmedi. Son 8 ayda yaşananlara baktığımızda Adıyaman'ın nasıl doğru, isabetli bir tercih yaptığını görüyoruz. Türkiye'nin sonu felaketle bitebilecek nasıl bir uçurumun kenarından döndüğünü gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor" dedi.

"Seçim yenilgisinin tüm faturasını bir kişiye kestiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "13. Cumhurbaşkanımız diyerek aylarca millete reklamını yaptırdıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar. Seçim yenilgisinin tüm faturasını bir kişiye kestiler. Sanki kendilerinin bir sorumluluğu yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler. Bununla da kalmadılar. Cumhurbaşkanı adaylarına yanında yöresinde kim varsa hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. Dikkat edin, 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti. Ama CHP ve eski ortakları arasındaki kavganın gürültünün arkası hiç kesilmedi. Her gün yeni bir skandala uyanıyor, özellikle CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran bir Bizans oyunlarına şahit oluyoruz. Tüm propagandaya rağmen 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman ferasetli tavrıyla buna dur demiştir. Adıyamanlı kardeşlerimiz sadece kendi istikbalini değil aynı zamanda 85 milyonun geleceğini kurtardı. Rabbim tüm Adıyaman halkından razı olsun. Siz bize sahip çıktınız, desteğinizi bizden esirgemediniz, biz de sizi çaresiz bırakmayacağız. Devletimizin tüm imkanlarını depremzede şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmak için seferber edeceğiz. Muhalefetin ne yaptığını ne söylediğini 3 kuruşluk menfaatleri için hangi yalanlara sarıldıklarını biz asla önemsemiyoruz. Bunlara cevap vermek için nefesimizi ziyan olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz"

Erdoğan, "Eskisi ve yenisi CHP yönetiminin ülkenin sorunlarına, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yoktur. Bunlar siyasi menfaatler peşinde koşan kifayetsizlerdir. Milletimizde bunların fikrini çok iyi biliyor. Biz sadece işimize odaklanıyoruz. Depremzedelerimizin dertlerine nasıl en kısa sürede derman oluruz buna bakıyoruz. Deprem şehirlerimizi nasıl imar ve ihya ederiz buna kafa yoruyoruz. İşçi, sanayici, emekli, çiftçilerimizin sıkıntılarını nasıl çözeriz bununla uğraşıyoruz. Son dönemde üzerimize salınan terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz buna odaklanıyoruz. Bizim gündemimizde enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi ekonomide, savunmada, diplomaside, sağlıkta, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda lider ülke yapmak var. Biz muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın yalanla, iftirayla, çarpıtmayla siyasetteki başarısızlarını örtenlerden değiliz. Biz iş yapmanın hizmet etmenin eser üretmenin 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz. Adıyaman - Çelikhan yolunun ihalesini 13 Mart tarihinde yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"14-28 Mayıs seçimleriyle elde ettiğimiz avantajı 31 Mart'ta mahalli idareler seçimiyle zaferle taçlandıracağız. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak hazırlıklarımızı çok önceden yaptık. Hangi ilimizin neye ihtiyacı olduğunu belirledik ve plan ve projelerimizi yaptık. Sadece sorunlara odaklanan değil, aynı zamanda şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırlayacak vizyoner projelerle milletimizin huzuruna çıktık. 31 Mart'ta seçim beyannamemizi hayata geçireceğiz. Belediyecilik konusunda AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur. Hizmet ve eser siyasetinde bizimle yarışabilecek henüz kimse çıkmadı. Bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. Rakiplerimizin beceriksizliğinden güç devşirenlerden asla olmadık. Şehirlerimize hep daha kaliteli hizmet götürmenin mücadelesini verdik. Siyaset ve toplum mühendisleriyle seçim kazanmak hesabı yapmak yerine milletimizin gönlüne girerek sandıktan birinci çıkmaya gayret ettik. CHP gibi kapalı kapılar ardından bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmek yerine Cumhur İttifakı olarak sözümüzü doğrudan milletimize söylüyoruz. Millet 31 Mart'ta kibir abidelerini siyasetten tasfiye edecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Parti'nin Adıyaman adaylarını tanıttı. AK Parti Adıyaman adayları şu şekilde:

Adıyaman Belediyesi - Ziya Polat, Besni - Reşit Alkan, Çelikhan - Mustafa Bulut, Gerger - Erkan Aksoy, Gölbaşı - Hakan Toydaş, Kahta - Mehmet Can Hallaç, Samsat - Halil Fırat, Sincik- Mehmet Korkut, Tut - Ercan Öncebe. - ADIYAMAN