Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim en büyük savaşım faizledir (3)

'TOPLUMUMUZUN TÜM KESİMLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığı ve enflasyon konusunu çözmek için gayretle çalıştıklarını belirterek, "20 yıldır insanımızı enflasyona nasıl ezdirmediysek bugün de tarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatlarından ücretli çalışanlara yönelik maaş zamlarına, sosyal destek programlarımızdan hibe, teşvik ve desteklere kadar pek çok tedbirle toplumumuzun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz. Ama bir gerçek var; paradan para kazanmaya alışmış tufeylilerin ve mandacı iktisatçıların artık hiçbir geçerliliği kalmamış eski modellere dayalı ezberlerine itibar etmiyoruz" dedi.

'20'NCİ ŞEHİR HASTANEMİZİ AÇMANIN HAKLI GURURUNU YAŞADIK'Erdoğan, yatırım hamlelerinin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü de ifade ederek, "Hemen her hafta bir ilimizi ziyaret ederek toplu açılış törenleriyle ülkemize kazandırdığımız eserlerin mutluluğunu milletimizle paylaşıyoruz. Dün Etlik Şehir Hastanemizin açılışını yaptık. Adeta bir devlet. 4 bin 50 oda, yatak kapasiteli bir hastanemizi, birincisini daha önce açmıştık şimdi bu 2'ncisi, yine aynı model ve moderniye itibarıyla da dünyanın saygın ve sayılı hastanelerinden bir tanesi oldu. İftihar ettik. Malum birincisini açmıştık, şimdi de 2'ncisini açmak suretiyle bu güzel günleri gördük. Yola çıkarken söylediğimiz eğitim, sağlık, adalet, dış politika, tarım, enerji; bunlardan en önemlilerinden bir tanesi olan sağlıkta bu adımı atmanın mutluluğu içerisindeyiz. ve böylece 20'nci şehir hastanemizi açmanın haklı gururunu yaşadık" diye konuştu. 'VATANDAŞIMIZA EN AZ 1 MİLYON ARSA TAHSİSİ YAPACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftalarda açıklana sosyal konut projesine de değinerek, "Her ne kadar muhalefet diğer projelerimiz gibi 'İlk evim, ilk işyerim' kampanyamıza da ilk günden itibaren kara çalsa da vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösteriyor ve şu anda 5 milyonu aşan müracaat var. Şu anda buralarda zaten arsa tahsisi konusunda en az 1 milyon ama bunun üstü olabilir, arsa tahsisi ile vatandaşımız orada kendi konut mu yapar, kendine ait evini mi yapar, iş yerini mi yapar; bütün bunları yapmak suretiyle bu projeyi de hayata geçireceğiz. ve iş yerlerini uygun ödeme şartlarıyla ticaret emekçisi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız" dedi.'BİZ ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş yeri demenin istihdam demek olduğunu aktararak, "Daha fazla büyüme demektir. Birlikte üretmek ve birlikte çalışmak suretiyle ülkemizin makro ekonomik hedeflerine ulaşması en büyük arzumuzdur. Sizlerden özellikle devletinize güvenmenizi, son 20 yıldır olduğu gibi bize itimat etmeyi sürdürmenizi istiyorum. Varsın birileri millete hizmet diye musluk açmaya devam etsin. Musluk açmaktan başka hüneri yok. Onunla övünüyor. Varsın birileri temel atma veya atmama törenleriyle milletin karşısına çıksın, komik duruma düşsün. Varsın birileri bizimle eser ve hizmette yarışmak yerine takoz olmayı siyaset yapmak zannetsin. Biz ülkemiz için, milletimiz için, esnaf ve sanatkarlarımız için taş üstüne taş koymaya, üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.