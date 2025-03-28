Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar"

"Marjinal sol örgütleri öne sürmekten, gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaktan, güvenlik güçlerimize hakaret edilmesine kadar her türlü kepazelik sergilendi"

" Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye, Türkiye'yi alenen kötülemeye başladılar"

"Bizdeki muhalefet, uluslararası her platformda, kendilerine her mikrofon uzatıldığında bunu yapmaktan kaçınmadı, kaçınmıyor"

"CHP'nin Genel Başkanı Gazze soykırımındaki iki yüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 9. Milli İrade İftarı'nda konuştu.