Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beklentiler karşılanmayınca suçu millete atmak yok - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beklentiler karşılanmayınca suçu millete atmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beklentiler karşılanmayınca suçu millete atmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim siyaset geleneğimizde beklentiler karşılanmayınca muhalefetin yaptığı gibi suçu, hatayı, kusuru millete atmak yoktur" dedi.

19.03.2024 16:47  Güncelleme: 17:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim siyaset geleneğimizde beklentiler karşılanmayınca muhalefetin yaptığı gibi suçu, hatayı, kusuru millete atmak yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, tutulan oruçları, yapılan ibadetleri kabul etmesini dileklerinde bulundu. Erdoğan, yardımlaşma ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan günlerden geçtiklerini belirtti. Mamaklıların yardımseverlikleriyle, diğergamlık olmaya devam edeceklerine inandıklarını ifade eden Erdoğan, "Bugün Mamak'ta tamamlanan eser, yatırım ve hizmetlerin toplu açılışını yapmak üzere bir aradayız. Yatırımların açılışına geçmeden önce Mamak'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Bilindiği gibi 14-28 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini yaptık. Mamak, Cumhurbaşkanı seçiminde şahsıma yüzde 49 oy oranıyla destek verdi. Buradan bize destek olan şahsımıza teveccüh gösteren tüm Mamaklı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii biz Mamak'tan aslında daha yüksek oy bekliyorduk. Demek ki mesajlarımızı Mamak halkına ulaştırma noktasında eksiklerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

"Hangi kökene meşrebe fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır"

Hangi kökene meşrebe fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşın bizim başımızın tacı olduğunu aktaran Erdoğan, "Bizim siyaset geleneğimizde beklentiler karşılanmayınca muhalefetin yaptığı gibi suçu, hatayı, kusuru millete atmak yoktur. Biz eksik varsa kendimiz de ararız. Hata varsa yine kendimize bakarız. Muhalefet cenahı ise bırakın kazandıkları bir seçimi, yenildikleri seçim sonrasında bile kendilerini sorgulamak, hesaba çekmezler. Her zaman bir günah keçisi bulup hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler. Mayıs seçimlerinden sonra da yine aynısını yaptılar suçu vatandaşa ve CHP adayı zata yıkıp kendilerini temize çıkardılar. Ne oldu 6'lı masa? Şu anda altını masadan ortada kimse kaldı mı? Hani liderler Meclise girebildiler mi? Ama biz yine meclisteyiz. Şimdi gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor muyuz? Evet. İnşallah Mamak 31 Mart'ta ben inanıyorum ki destan yazacağım. Biz kazanmış olmamıza rağmen bu seçimde aldığımız oyu yeterli görmüyoruz. Sandık sonucunu daha fazla insanımıza ulaşmamız gerektiği şeklinde okuyoruz. Önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde inşallah bunu yapacağız. Otuz bir Mart'ta Mamaklı kardeşlerimizle el ele verip eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkartacağız. Rabbim şimdiden sizlerden razı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Mamak'ın 40'dan fazla vilayetin Ankara'ya giriş kapısı olan Ankara'nın nüfus açısından 4. büyük ilçesi olduğunu açıklayan Erdoğan, Miting alanında 35 bin Mamaklı olduğunu açıkladı.

Mamak deyince akla ilk gelen gecekondular olduğunu ifade eden Erdoğan, "Mamak'ın eski halini hepimiz hatırlıyoruz daha önce Mamak deyince akla ilk gecekondular gelirdi. Çarpık yapılaşma gelirdi. Yokluk ve yoksulluk gelirdi. Biz hem belediye hizmetleri hem de hükümet yatırımlarıyla ilçemize yakışmayan bu tabloya son verdik. Mamak'ın eski görünümünden kurtulması ve bir daha geriye düşmemesi için her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Böylece Mamak, hizmet ve eser siyasetimizin Ankara'daki sembollerinden biri haline dönüştü. Artık büyüyecek yeri kalmamış ve bunun yol açtığı sorunların altında ezilen kimi ilçelere göre Mamak hala potansiyeli yüksek yerlerin başında geliyor. Her ne kadar biraz geriden gelmiş olsa da Mamak bu yarışta giderek öne geçen bir ilçemiz haline gelmiştir. Modern binalarıyla, yeşil alanlarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, ilçemiz göz dolduruyor. Özellikle belediye yatırımlarında ilçemiz Ankara bir başarı hikayesi olarak kendinden söz ettiriyor" ifadelerini kullandı.

Bugün eser ve hizmet zincirine yeni halkalar eklediklerini belirten Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mamak Belediyemizin ilçemize kazandırdığı elli iki kalem yatırımı resmen sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu projeler arasında havuzlar, millet kıraathaneleri, bahçeler, kapalı pazar yerleri, kütüphaneler, anaokulları, müzeler, gençlik merkezleri bulunuyor belediye yatırımlarıyla birlikte bakanlıklarımızın yaptığı eserleri de bugün resmen hizmete alıyor. Bakanlıklarımız tarafından ilçemize kazandırılan sağlıkta 256 yataklı Mamak Devlet Hastanesi ve Başak Halk Sağlığı Merkezinin, TOKİ tarafından Diriliş ve Dutluk'ta inşa edilen toplam bin konutu İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile Tuzluçayır ve Kartaltepe Polis merkezlerinin, Zirve Kent, Jandarma Merkezini, Göç İdaresi Başkanlığı'na ait çeşitli binaları bugün resmen sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Tüm bu eser hizmet ve projelerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Mamak Belediyemizin ve diğer kurumlarımızın gönülden tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beklentiler karşılanmayınca suçu millete atmak yok - Son Dakika

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