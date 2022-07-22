Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya...

22.07.2022 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya... - Son Dakika
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