Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya... - Son Dakika
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