Gözlerin çevrildiği görüşme gerçekleşiyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'a ziyaret - Son Dakika
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Gözlerin çevrildiği görüşme gerçekleşiyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'a ziyaret

28.03.2023 16:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a ziyarette bulundu. Kapıda kameralara poz veren iki lider daha sonra görüşmek üzere parti binasına geçiş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde parti lideri Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Bina önünde gazetecilere poz veren iki isim, daha sonra toplantı yapmak üzere içeriye girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı ziyaret ediyor

CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILDILAR

Yeniden Refah Partisi geçtiğimiz cuma günü, Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıklamıştı. İlk tur görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından Erbakan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmiş, ardından partisi ittifaka dahil olmuştu. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini açıklamış ancak seçime kendi parti logolarıyla gireceklerini söylemişti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ZİYARET EDECEK" DEMİŞTİ

Erbakan ittifak kararının ardından şunları söylemişti: "Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine bugün saat 12.00'de bir araya geldik. Partimizin ittifak sürecinde başından itibaren talep ettiğimiz prensipler konusunda uzlaşmaya vardık. Bir kez daha destekleyenlere teşekkür ediyorum.

Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemizle Cumhur İttifakında seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz."


YORUMLAR (2)
  • Ayaz Toto: İnşallah hayırlara vesile olur doğru bir ziyaret reis kendine yakışanı yaptı bütün İslam alemine ve turkiyemize ve milletimize hayırlı oğurlu olsun inşallah Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Yusuf Gümüşsoy: Bu ittifak islam ümmetinin uyanışına birbirlik beraberliğine vesile olur inşallah. Cevap Yaz 37 6 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Gözlerin çevrildiği görüşme gerçekleşiyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözlerin çevrildiği görüşme gerçekleşiyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'a ziyaret - Son Dakika
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