Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Zhelyazkov\'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov'u kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, terörle mücadele alanında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu, bunun için önümüzdeki süreçte Bulgaristan'dan adımlar beklendiğini belirtti. - ANKARA