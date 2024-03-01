Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı. Erdoğan daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

01.03.2024 13:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile ayrı ayrı görüştü.

Berdimuhamedov ile görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü - Son Dakika
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