Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'le bir araya geldi.

01.03.2024 14:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'le bir araya geldi.

Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan ilişkileri, Ukrayna- Rusya ve İsrail- Filistin çatışmaları ile ilgili son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan arasında özellikle savunma sanayii ve enerji alanlarında işbirliğinin artırılması ve diğer alanlarda da ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Bulgaristan ile kara yoluyla LNG ihracatı, tecrübe paylaşımı ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Ukrayna-Rusya hem İsrail-Filistin meselelerinde çatışmaların bölgeye yayılmasını engellemeyi öncelediğini, sorunların diyalog ve barış yoluyla çözülmesi için azami gayret sarf ettiğini söyledi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

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