Erdoğan, Bursa ve Kocaeli mitinglerinde halka hitap edecek - Son Dakika
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Politika

Erdoğan, Bursa ve Kocaeli mitinglerinde halka hitap edecek

Erdoğan, Bursa ve Kocaeli mitinglerinde halka hitap edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda ve Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek. Mitingler saat 13.30'da Bursa'da ve saat 16.00'da Kocaeli'de gerçekleşecek.

28.03.2024 02:25
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa Gökdere Meydanı'nda ve Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlenecek mitinglerinde halka hitap edecek.

(Bursa/13.30/Kocaeli/16.00)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erdoğan, Bursa ve Kocaeli mitinglerinde halka hitap edecek - Son Dakika

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