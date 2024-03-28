Erdoğan, Bursa ve Kocaeli mitinglerinde halka hitap edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa Gökdere Meydanı'nda ve Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlenecek mitinglerinde halka hitap edecek.
(Bursa/13.30/Kocaeli/16.00)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu aziz şehre hizmet etmek, burada büyükşehir belediye başkanı olmak bir onurdur.
Ürdünlüler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında düzenledikleri gösterilere dördüncü günde de devam etti. Binlerce Ürdünlü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları protesto etti ve İsrail Büyükelçiliğinin kapatılması taleplerini yineledi. Gazze'de yaşanan insani felaket nedeniyle uluslararası çevreler, ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların artırılması çağrısında bulunuyor.
Bakan Özhaseki: "Bunları bir araya getiren tek motivasyon kaynağı vardı, Cumhur İttifakı yıkılsın ne olursa olsun" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Dünyanın en başarısız iki tane belediye başkanı var. Ankara ve İstanbul'da taş üstüne taş koymadılar.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Artvin-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden gazeteci Tolga Gül'e Allah'tan rahmet diledi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gül'e başsağlığı dileklerini iletti ve kazada yaralanan TRT Haber muhabiri Fatih Tüysüz'e acil şifalar temenni etti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Esenyurt Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programda İstanbul'un geleceği hakkında konuştu. Kurum, trafik sorununu çözeceklerini ve İstanbul'u kaderine terk etmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, istişare geleneğine uygun bir şekilde hizmet edeceklerini ve milletin yanında olacaklarını vurguladı.
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