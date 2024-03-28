Erdoğan, Bursa ve Kocaeli mitinglerinde halka hitap edecek

Bakan Özhaseki: "Bunları bir araya getiren tek motivasyon kaynağı vardı, Cumhur İttifakı yıkılsın ne olursa olsun"

Bakan Özhaseki: "Bunları bir araya getiren tek motivasyon kaynağı vardı, Cumhur İttifakı yıkılsın ne olursa olsun" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Dünyanın en başarısız iki tane belediye başkanı var. Ankara ve İstanbul'da taş üstüne taş koymadılar.