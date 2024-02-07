Erdoğan: Çağlayan\'daki teröristlerin en büyük hamisi CHP\'dir

Politika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Şanlıurfa'daki adayların tanıtım toplantısında konuştu. Konuşmasında dün Çağlayan Adliyesi'ne DHKP/C'li iki teröristin saldırı girişimini hatırlatan Erdoğan, "Bu saldırıyı yapanların en büyük hamisi Genel Başkanı olmak üzere CHP yöneticileridir. Özgür Efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden selam gönderdi." dedi.

"SALDIRIYI YAPANLARIN EN BÜYÜK HAMİSİ CHP'Lİ YÖNETİCİLER"

Dün İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki polis kontrol noktasına DHKP/C'li iki terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulmuş, olayda 2 terörist etkisiz hale getirilirken 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 5 kişi de yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün aday tanıtımı için bulunduğu Şanlıurfa'da saldırıyı hatırlatarak CHP'yi suçladı.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "CHP siyasi mihengini kaybetmiş, yörüngeden savrulan bir partiye dönüşmüştür. Türkiye üzerinde hesabı olan herkesin kullanabileceği bir aparat haline gelen CHP'nin durumu, İstanbul'daki son terör saldırısıyla ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyı yapanların en büyük hamisi Genel Başkanı olmak üzere CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden selam gönderdi. CHP yöneticilerinden bazıları eylemi yapan teröristleri savunmak için Meclis'e verdikleri soru önergeleri bile var."

"TERÖR ÖRGÜTLERİ CHP'Yİ KOÇBAŞI OLARAK KULLANIYOR"

Erdoğan, CHP'nin uzunca bir süredir PKK'nın siyasi uzantılarıyla yoldaşlık yaptığını söyleyerek "Terör örgütleri de iç ve dış uzantıları da CHP'yi koçbaşı olarak kullanmaktadır. Siyasette rotasını kaybeden CHP, Türkiye'ye dair hesabı olan tüm odakların oyuncağı olmuştur. Asıl suç siyasi kariyerleri uğruna kendini kullandıran CHP yönetimidir." ifadelerini kullandı.

"CHP YAPILMAMASI GEREKEN NE VARSA YAPTI"

Konuşmasında CHP'nin ülke aleyhine 5. kol operasyonuna destek olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu parti ülkemize yönelik kaos operasyonu olan Gezi olaylarına sahip çıktı. FETÖ'nün montaj kasetlerini Meclis gündemine taşıyarak darbeye ortak oldu. PKK terör örgütü mensuplarını yurtsever diye sahiplendi. 15 Temmuz'da tankları alkışladı. Yapılmaması gereken ne varsa hepsini yaptı, yapıyor." diye konuştu.