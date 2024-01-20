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Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir•
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Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, bölücü örgütün uzantılarıyla teşrik-i mesaisini arttırdıkça şiddete daha meyilli hale geldi" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Erdoğan: CHP, bölücü örgütün uzantılarıyla işbirliğini arttırdıkça şiddete daha meyilli hale geliyor - Son Dakika