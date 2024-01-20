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Erdoğan: CHP, bölücü örgütün uzantılarıyla işbirliğini arttırdıkça şiddete daha meyilli hale geliyor - Son Dakika
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Erdoğan: CHP, bölücü örgütün uzantılarıyla işbirliğini arttırdıkça şiddete daha meyilli hale geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, bölücü örgütün uzantılarıyla teşrik-i mesaisini arttırdıkça şiddete daha meyilli hale geldi" dedi.

Erdoğan: CHP, bölücü örgütün uzantılarıyla işbirliğini arttırdıkça şiddete daha meyilli hale geliyor
20.01.2024 - 15:02,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, bölücü örgütün uzantılarıyla teşrik-i mesaisini arttırdıkça şiddete daha meyilli hale geldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Şiddet, Politika, Son Dakika

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