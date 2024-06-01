Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etme kararı aldı. Ankara'da gerçekleşecek olan ziyarette, iki lider arasında bayramlaşma ve görüş alışverişi yapılması planlanıyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
1.06.2024 13:08:22. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?