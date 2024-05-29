Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i ziyaret edeceği tarihi açıkladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i ziyaret edeceği tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel\'i ziyaret edeceği tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile Haziran ayının 9'undan sonra görüşeceklerini açıkladı. Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmeme nedeni olmadığını belirtti.

29.05.2024 17:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i ziyaret edeceği tarihi açıkladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile Haziran ayının 9'undan sonra görüşeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaretine ilişkin sorulan soruya, "Ayın 9'undan sonra" yanıtını verdi.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşülmesine ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Görüşmeme için hiçbir bir neden, sebep yok" açıklamasında kullandı.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

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