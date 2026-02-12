Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi, Akın Gürlek ayakta böyle alkışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi, Akın Gürlek ayakta böyle alkışladı

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP\'ye yüklendi, Akın Gürlek ayakta böyle alkışladı
12.02.2026 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP\'ye yüklendi, Akın Gürlek ayakta böyle alkışladı
Haber Videosu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'yi yönelik sert sözlerini ayakta alkışladı. TBMM'deki yemini sırasında CHP milletvekilleri kürsüyü işgal ederek Gürlek'in yemin etmesini engellemeye çalışmış, sonrasında ise Genel Kurul'da arbede çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Meclis'teki yumruklu kavgaya değinen Erdoğan, CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

"HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?"

Erdoğan açıklamasında "CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk. Milletin kürsüsünü işgal etmek dahi her türlü zorbalığı yaptılar. Faşist anlayıştan vazgeçmiyorlar, Gazi Meclis'in saygınlığına gölge düşürdüler. Meclis'e terör estirmeye mi geldiniz? Hiç mi utanmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK AYAKTA ALKIŞLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi yönelik sert sözlerini ayakta alkışladı. O anlar ise kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

TBMM'deki yemini sırasında CHP milletvekilleri kürsüyü işgal ederek Gürlek'in yemin etmesini engellemeye çalışmış, sonrasında ise Genel Kurul'da arbede çıkmıştı.

Akın Gürlek, AK Parti, Politika, Gürlek, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi, Akın Gürlek ayakta böyle alkışladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
ABD’den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit

21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 22:33:32. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi, Akın Gürlek ayakta böyle alkışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.