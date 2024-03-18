Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara hediye dağıttı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara hediye dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'ya gittiği 31 Mart Yerel Seçimleri mitingi için otobüsle şehir merkezine hareket ederken, çocukların sevgi gösterisinde bulunması üzerine durarak çocuklara hediyeler verdi.

18.03.2024 00:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara hediye dağıttı

KONYA - 31 Mart Yerel Seçimleri mitingine katılmak üzere Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanından miting alanına geçerken yol güzergahında sevgi gösterisinde bulunan çocuklara hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri mitingine katılmak üzere havayolu ile Konya'ya geldikten sonra otobüs ile şehir merkezine hareket etti. Ankara Caddesi güzergahından şehir merkezine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören vatandaşların ve çocukların sevgi gösterisinde bulunması üzerine Belh Kavşağı civarında otobüs durdu. Kapısı açılan otobüsün önünde vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da hediyeler verdi. Erdoğan'ın otobüsü kısa süre sonra hareket ederek Kılıçarslan Kent Meydanı'na gitti.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara hediye dağıttı - Son Dakika

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