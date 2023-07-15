Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz mesajı yayınladı: Darbecilere geçit vermeyen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz mesajı yayınladı: Darbecilere geçit vermeyen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum

15.07.2023 15:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, 15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlara Allah'tan rahmet diledi ve darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerine şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı.

"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Erdoğan paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbecilere geçit vermeyen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum

ANMA TÖRENLERİ YAPILDI

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Türkiye tarihi direnişin gerçekleştiği gecede şehit verilen 251 kişiyi anarken; hem ülkemizde hem dünyanın birçok noktasında törenler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbecilere geçit vermeyen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda vatandaşlar tarafından böyle karşılanmıştı.
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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz mesajı yayınladı: Darbecilere geçit vermeyen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum - Son Dakika


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