Cumhurbaşkanı Erdoğan:  15 Temmuz'un yıl dönümünde Saraçhane Meydanı'nda olacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:  15 Temmuz'un yıl dönümünde Saraçhane Meydanı'nda olacağız

14.07.2022 18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan:  15 Temmuz'un yıl dönümünde Saraçhane Meydanı'nda olacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" ifadelerini kaydetti.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan:  15 Temmuz'un yıl dönümünde Saraçhane Meydanı'nda olacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan:  15 Temmuz'un yıl dönümünde Saraçhane Meydanı'nda olacağız - Son Dakika
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