Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

"Acıları değil, sevinçleri yarıştıracağımız bir Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlayarak, "Acıları değil, sevinçlerimizi yarıştıracağımız, yoklukları değil, zenginliklerimizi paylaşacağımız, karamsarlığı değil umutlarımızı filizlendireceğimiz bir Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz" dedi. Erdoğan, şehitlere duyduğu minneti dile getirerek Türkiye'nin bağımsız, güçlü ve müreffeh bir geleceğe ulaştırılması kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ülke içindeki ve yurt dışındaki vatandaşların bayramını kutladı. Türkiye'nin Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirten Erdoğan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devletin kuruluşunda emeği geçen kadroları rahmetle andı.

Erdoğan, Malazgirt'ten bugüne istiklalimiz ve istikbalimiz için vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet dileğinde bulunarak, "Savunma sanayimizin lider kuruluşu TUSAŞ'a yönelik saldırıda verdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere istiklalimiz uğrunda bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her bir kardeşimiz kalbimizde daima yaşayacaktır. 'İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak içindir' diyen şairin işaret ettiği gibi gönül coğrafyamızın geniş sınırlarında hüküm sürmüş devletlerimizin kurulmasında, yaşatılmasında, tarihe silinmez izler bırakmasında rol almış kahramanlarımızın her birini kemali edeple anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 yıldızın, Türkiye'nin 2200 yılı aşan köklü devlet geleneğini simgelediğini dile getiren Erdoğan, bu birikimi insanlığın ortak mirasına katkı sağlamak amacıyla kullanacaklarını belirtti.

Erdoğan, hem ülke sınırları içinde hem de uluslararası alanda barış, huzur ve adaletin hakim kılınması için tarihi değerlere sıkı sıkıya sarılacaklarını kaydetti. Erdoğan, "Bu birikimi, soydaşlarımızın ve dostlarımızın da iştirakiyle, insanlığın ortak mirasına en büyük katkıyı sunacak şekilde kullanmayı, geliştirmeyi, güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hem ülke sınırlarımız içinde, hem bölgemizde, hem dünyada barışın, huzurun, güvenliğin ve adaletin hakim kılınması için, milletimizin bu kadim tarihi perspektifine ve medeniyet değerlerimize daha sıkı sarılacağız. Verdiğimiz mücadelenin gayesine ulaşmasını, ne terör örgütleri, ne yayılmacı heveslerle bölgemizi kana ve ateşe bulamaya çalışanlar, ne de onları destekleyip şımartan emperyalistler engelleyebilir. Bu amaçla, nerede eksiğimiz varsa, hepsini birer birer tamamlayarak, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Milletimizin desteğiyle geride bıraktığımız bu dönemde, çok büyük fedakarlıklar yaparak, nice sinsi oyunları ve tuzakları bozarak, nice hain saldırıları boşa çıkartarak, gerçekten çok önemli kazanımlar elde ettik" dedi.

Artık, güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye her alanda yapılan fedakarlıkların karşılığının alacağı bir sürecin arefesinde olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan," Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırdığımız aydınlık yarınlara kavuşmak için önümüzde aşmamız gereken az sayıda engel, çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı.

Ülkemizi, güvenlik tehditleri başta olmak üzere, diğer alanlarla birlikte ekonomide de çökertme girişimlerinin son 6 yılda milletimizin hayatında yol açtığı zorlukların farkındayız. Aynı şekilde, 40 yıldır enerjimizi sömüren, kardeşliğimizi kemiren, bizi hedeflerimizden uzaklaştıran terör belasını, tüm imkanlarımızı kullanarak artık tarihe gömmemiz gerektiğini de biliyoruz.

Acıları değil sevinçlerimizi yarıştıracağımız, yoklukları değil zenginliklerimizi paylaşacağımız, karamsarlığı değil umutlarımızı filizlendireceğimiz bir Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz.Geçtiğimiz yılki Cumhuriyet Bayramı mesajımızda da ifade ettiğimiz gibi, her ne yapıyorsak, harici ve dahili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmek niyetiyle yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Erdoğan, "Acıları değil, sevinçleri yarıştıracağımız bir Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz" diyerek, her türlü bedhahla aldırmadan güçlü Türkiye hedefiyle yola devam edeceklerini kaydetti.

Mesajında, Hangi kökenden, meşrepten, siyasi görüşten olursa olsun, milletin tüm fertlerinin, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm dostların Türkiye'nin bu tarihi mücadelesinde yanında olacağına inandığını belirten Erdoğan, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı bayramını tebrik etti. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.