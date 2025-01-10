Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet İyimaya'nın vefatı üzerine taziye mesajı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet İyimaya'nın vefatı üzerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Ahmet İyimaya\'nın vefatı üzerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi isimler eski milletvekili Ahmet İyimaya'nın vefatı sonrası taziye mesajı yayımladı.

10.01.2025 01:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi isimler eski milletvekili Ahmet İyimaya'nın vefatı sonrası taziye mesajı yayımladı.

AK Parti eski milletvekili Ahmet İyimaya'nın vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Partimize büyük emeği geçmiş, Amasya ve Ankara Milletvekilliği görevlerinde bulunmuş; TBMM Adalet ve Anayasa Komisyonu başkanlıklarını başarıyla yürütmüş, örnek bir siyaset ve hukuk insanı olan Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ahmet İyimaya, nezaketi ve bilgeliğiyle hepimize örnek bir büyüğümüzdü. Kendisi, hem siyasi mücadelesiyle hem de hukuk alanındaki birikimiyle milletimize hakkıyla hizmet etmiştir. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesine, sevenlerine, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Önceki dönemlerde Amasya ve Ankara Milletvekilliği görevlerinde bulunmuş, değerli siyaset adamı Ahmet İyimaya ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı paylaşımda ise "Hukuk dünyamızın çınarlarından, bilgeliği, rehberliği ve tevazusu ile hepimizin gönlünde iz bırakan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı döneminde birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Sayın Ahmet İyimaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum İyimaya, engin fikirleriyle, güçlü adalet anlayışıyla her zaman örnek alınacak saygıdeğer bir hukukçu ve değerli bir şahsiyetti. Onun vefatı yalnızca ailesi ve sevenleri için değil, milletimiz ve hukuk camiamız için de derin bir kayıptır. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet İyimaya'nın vefatı üzerine taziye mesajı - Son Dakika

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