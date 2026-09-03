Erdoğan'dan Önen'in Kızı İçin Taziye - Son Dakika
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Erdoğan'dan Önen'in Kızı İçin Taziye

Erdoğan\'dan Önen\'in Kızı İçin Taziye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabrıcemil diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in vefatına ilişkin sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim. Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Erdoğan'dan Önen'in Kızı İçin Taziye - Son Dakika

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