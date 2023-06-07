Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TBMM Başkanlığını geçici bir süre yönettiği için Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TBMM Başkanlığını geçici bir süre yönettiği için Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür

07.06.2023 23:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesinden dolayı ve Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesine verdikleri destek için teşekkür etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclisin 30. başkanı oldu. Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi Numan Kurtulmuş'a devreden Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesinden dolayı tebrik etti ve Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığı için verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan konu hakkında yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, Geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesinden dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'ye AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığına seçilmesine Cumhur İttifakı olarak verdikleri destek için de teşekkür etti." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye özel teşekkür
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MHP leader Devlet Bahçeli drives his classic car in Ankara streets MHP leader Devlet Bahçeli drives his classic car in Ankara streets

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TBMM Başkanlığını geçici bir süre yönettiği için Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TBMM Başkanlığını geçici bir süre yönettiği için Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür - Son Dakika
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