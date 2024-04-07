Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç\'i tebrik etti

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Kayseri'yi ziyaret etti

Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Büyükkılıç, heyete Kayseri'deki Hüsn-i Hat Sergisi'ni gezdirdi. Büyükkılıç, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin önemini vurgulayarak, Şuşa ile Kayseri'nin kardeş şehir olduğunu belirtti ve yeni projelerde işbirliği yapacaklarını söyledi. Muradov ve Kerimov da Türkiye'nin ve Kayseri'nin Azerbaycan'a her zaman destek olduğunu ifade etti ve kardeşlik bağlarının güçlü olduğunu vurguladı.