Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 79. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 79. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler (BM) Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 79. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

24.10.2024 23:09
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler (BM) Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 79. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 79. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "BM Teşkilatı'nın 79'uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle BM Genel Sekreteri ve BM çalışanlarını tebrik ediyorum. Gazze ve diğer çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden BM görevlilerinin sayısının rekor düzeylere ulaştığı, barışı koruma misyonlarına saldırıldığı, Genel Sekreteri'nin 'istenmeyen adam' dahi ilan edildiği bu günlerde Teşkilat, kuruluş yıldönümünü maalesef buruk bir şekilde idrak ediyor" ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanındaki çatışmaların meydana getirdiği yıkımın giderek genişleyen ve derinleşen açlık ve yoksulluk halinin, dünyayı zehirli bir şekilde saran İslam ve yabancı düşmanlığı ile ırkçılık ile BM'ye düşen görev ve sorumluluğu her geçen gün daha da arttırmakta olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sorumluluğun layıkıyla ifası, ancak Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi dahil tüm temel organlarının işlevlerini yerine getirebilecekleri uygun şartların sağlanmasıyla mümkün olabilir. 79 yıl önce bugün, gelecek kuşakları savaşlardan korumak üzere tesis edilen, Türkiye'nin de kurucuları arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler, bu amaçla en geniş yetkiyle donattığı organı olan Güvenlik Konseyi'nin, hem uluslararası hukuku hem insanlık onurunu ayaklar altına alan gelişmeler karşısındaki aczi nedeniyle maalesef atalet içerisindedir. Gazze soykırımını sona erdirecek adımları atamayan Güvenlik Konseyi, bu tutumuyla failleri cesaretlendirmekte, kurallara dayalı uluslararası sisteme olan inancı zedelemektedir. Ortadoğu'daki mevcut durum daha da yıkıcı, geniş çaplı bir krize dönüşmeden Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukukun gerektirdiği tedbirleri alarak uygulaması artık hayati önemdedir. Türkiye, çok taraflılığın mihenk taşı olarak addettiği Birleşmiş Milletler'in tekrar insanlığın umudu olması ve uluslararası sistemin çifte standartlardan arındırılmış adalet anlayışı, eşitlik ile dayanışma ilkeleri temelinde etkili bir yapıya kavuşturulması için her türlü çabaya destek vermeye hazırdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat çatısı altında yürütülen arabuluculuğa, ihtilafları önlemeye ve barışı korumaya, terörle mücadeleye, göçün idaresine, sürdürülebilirliğe ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler ile Medeniyetler İttifakı gibi girişimlere somut katkılarda bulunmaya devam etmekte kararlı olduklarını belirterek, "İstanbul başta olmak üzere, ülkemizde artan BM mevcudiyeti de, BM'yle pekişen işbirliğimizin somut tezahürlerindendir. Bu düşüncelerle 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü tebrik ediyor, görevleri başında hayatını kaybeden BM çalışanlarını saygıyla anıyor, Teşkilatın 79'uncu kuruluş yıldönümünün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 79. yıl dönümü mesajı - Son Dakika

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