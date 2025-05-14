Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP lideri Özgür Özel\'e teşekkür

TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Erdoğan konuşmasında "Gelinen nokta önemli bir başarı ise bunun sahibi 86 milyondur. Emeğini ve çabasını bildiğimiz MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye şükranlarımızı ifade ediyorum. Cumhur İttifakı gücü, dayanışması, ülke sorunlarını çözme iradesi bu süreçte bir kez daha tebellü üretmiştir. Sürece büyük destek veren başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere sorumlulukla hareket eden herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Özel'e ve diğer parti yöneticilerine yapıcı tutumları için takdirlerimizi iletiyorum" dedi.

"ÜLKEMİZİN YANINDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Süreçle ilgili de "Terörün, silahın, şiddetin devri artık kapanmıştır" diyen Erdoğan, "Meşru yollar varken başka yol aramak sadece akıl dışı değil zamanın da ruhuna aykırı. Güven, huzur, refah içinde yaşamak ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle, kendi yolumuzu çizmekle mümkün. Bunu başaramayan toplumların ne hallere düştüğünü görüyoruz. AK Parti olarak bu mutabakatı sağladığımız için 23 yıldır iktidardayız. Biz bu sayede ülkemizi nice badirelerden kurtardık. Bin yıllık maziden parlak geleceğimize sağlam bir köprü kurmak istiyoruz. Dengelerin altüst olduğu dönemde, ülkü gönül ve fikir birliği için çabalıyoruz. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle yaptığımız mutabakata uygun bir adım atmıştır. Örgütün dışarıdaki kollarının da silah bırakma sürecine katılması hayati öneme sahip. AB'deki lobiler Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.