Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür

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Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Terörsüz Türkiye' sürecine verdiği destekten dolayı CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür etti. Erdoğan, "Sürece büyük destek veren başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere sorumlulukla hareket eden herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Özel'e ve diğer parti yöneticilerine yapıcı tutumları için takdirlerimizi iletiyorum" dedi.

14.05.2025 13:05  Güncelleme: 13:20
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TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Erdoğan konuşmasında "Gelinen nokta önemli bir başarı ise bunun sahibi 86 milyondur. Emeğini ve çabasını bildiğimiz MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye şükranlarımızı ifade ediyorum. Cumhur İttifakı gücü, dayanışması, ülke sorunlarını çözme iradesi bu süreçte bir kez daha tebellü üretmiştir. Sürece büyük destek veren başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere sorumlulukla hareket eden herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Özel'e ve diğer parti yöneticilerine yapıcı tutumları için takdirlerimizi iletiyorum" dedi.

"ÜLKEMİZİN YANINDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Süreçle ilgili de "Terörün, silahın, şiddetin devri artık kapanmıştır" diyen Erdoğan, "Meşru yollar varken başka yol aramak sadece akıl dışı değil zamanın da ruhuna aykırı. Güven, huzur, refah içinde yaşamak ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle, kendi yolumuzu çizmekle mümkün. Bunu başaramayan toplumların ne hallere düştüğünü görüyoruz. AK Parti olarak bu mutabakatı sağladığımız için 23 yıldır iktidardayız. Biz bu sayede ülkemizi nice badirelerden kurtardık. Bin yıllık maziden parlak geleceğimize sağlam bir köprü kurmak istiyoruz. Dengelerin altüst olduğu dönemde, ülkü gönül ve fikir birliği için çabalıyoruz. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle yaptığımız mutabakata uygun bir adım atmıştır. Örgütün dışarıdaki kollarının da silah bırakma sürecine katılması hayati öneme sahip. AB'deki lobiler Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan CHP lideri Özgür Özel\'e teşekkür

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • babasultan:
    Vallahi biliyordum bu Özel'in Tayyib'in adamı olduğunu 48 87 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    CHP asla ülkemizin yanında olmayacak, olamayacak bunların hepsi vatansız millete düşmanlar 45 78 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Ey cehapeli troler iki kelimede özgür ozele de soylesenize bakın desteklemis hükümeti 47 57 Yanıtla
  • mert çelik:
    tv de atısmalara bakmayın arka planda arkadaslık kardeslık 67 17 Yanıtla
  • osman k:
    Bana tüm siyasiler tiksinti veriyor. Hele bu siyasileri yalamak için birbirini ezenler yok mu., onları tarif edecek bir cümle bulamıyorum. 23 1 Yanıtla
  • Suleyman Dag:
    Bakalım chp ne kadar samimi. sol teror orgutlerinide chp lavetsin. O zaman samimiyetini görürüz. Atatürkçülük adı altında Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya çalışanlari 8 9 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Gayet normal, yerine göre gerektiğinde Partilerin hepsi 86 Million Vatandaşın menfaati uğruna birlik beraberlik olmak zorunda. 13 0 Yanıtla
  • fatih Bayındır:
    ne dönek adam seni daha düne kadar ağzına geleni söylüyorum bugün teşekkür ediyorsun 4 5 Yanıtla
  • 199715:
    Terörsüz Türkiye'i herkes ister de yöntem farklı. Osmanlı'dan bu yana ilk ve son toprak kaybını Süleymen Şah Türbesinin yerini geri istiyorum, sandukayı değil. ... O kadar başarılıyız yani. 4 5 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Türkiye terörü istemiyor terörü lanetliyor ama şimdi ne olduda silah bırakılıyor ne karşılıgında bunu halka açıklayın Amaç dem partiyi cumhur ittifakına alıp o kesimin oylarını almakmı Demi meclise kim getirdi bunları tarih yazıyor unutmayacakta 6 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ama bu barışın detaylarını bekliyoruz. ne oldu bitti açıklayın hiçbir şeyden haberimiz yok. 5 0 Yanıtla
  • 199715:
    Değilse çarpılırsın... 0 0 Yanıtla
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