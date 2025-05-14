Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı: "Çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadık" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı: "Çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı: "Çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadık" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi.

14.05.2025 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı: "Çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Erdoğan, tarımda karşılaşılan zorluklara rağmen her zaman çiftçilerin yanında olduklarını vurguladı. Erdoğan, "23 yıl boyunca çiftçilerimizi yalnız bırakmadık, İnşallah bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda Ziraat Odaları Başkanlarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Erdoğan, Erdoğan, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Bu anlamlı günün çiftçilerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay yaşanan hava koşullarının bazı tarım ürünlerinde hasara yol açtığını belirten Erdoğan, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektari gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor." dedi.

Gıda güvenliğinde tehdit olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından hamdolsun bir tehlike söz konusu değil. Tarım Bakanlığımız süreci ilk günden beri yakından takip etmekte, biz de düzenli olarak bakanımızdan gerekli bilgileri alıyoruz. Bu süreçte tarım sigortasıyla çiftçi kayıt sisteminin önemini bir kez daha gördük. Prim bedelinin yüzde 70'e kadarı devletimiz tarafından ödenen TARSİM konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız. Çiftçilerimizin kayıt ve sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi noktasında sizlerin desteğine güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 4. Tarım Orman Şürası'nın açılışının yapılacağını belirterek, "Orada çiftçilerimizi ilgilendiren birçok konuya temas edeceğiz." dedi.

"23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadığımızın en yakın şahidi Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak sizlersiniz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

" İnşallah bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarım sektörümüzün gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine verdiğiniz müstesna katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize olan minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. İnşallah bu don, kuraklık, şu bu vs. bütün bunlara karşı bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, elimizden gelen her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, inşallah en az zayiatla atlatacağız. Bunun için gerek İbrahim Bey gerek Hakkı Bey bu çalışmaları süratle yürütüp, isabetli kararları alıp tüm vatandaşlarımıza ulaştıralım" diye konuştu.

Programa katılan Ziraat Odaları Başkanları söz alarak bölgelerindeki sorunları dile getirdi.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dünya Çiftçiler Günü, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı: 'Çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
09:19
Altın barış havasını sevmedi Fiyatlarda bir günde büyük değişim
Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim
09:09
Futbolseverler müjde Büyük final şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
08:57
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı
08:44
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:37
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 21:16:58. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı: "Çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.