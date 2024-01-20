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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Çok kavgamız oldu ama bir tarzı vardı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Çok kavgamız oldu ama bir tarzı vardı

İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını düzenlen törende açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP lideri Kemal Kemal Kılıçdaroğlu için çarpıcı sözler sarf etti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'yla çok kavgaları olmasına karşın kendine göre bir üslup ve tarzının bulunduğunu ancak Özgür Özel'in CHP liderleri arasında listenin en altına yuvarlandığını belirtti.

20.01.2024 - 15:02,  Güncelleme: 15:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı törende eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan, çok kavga etmelerine karşın Kılıçdaroğlu'nun kendine göre bir üslup, tarz ve misyon sahibi olduğunu söyledi. Sözlerinin devamında CHP lideri Özgür Özel'in ise partinin genel başkanları listesinin en sonuna yuvarlandığını belirtti.

"ÇOK KAVGAMIZ OLDU AMA..."

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bizim dönemimizde bu partide iki kez genel başkan değişti ama siyasi kalite ve kalibre noktasında her seferinde gelen gideni arattı. Rahmetli Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimini takdir ederdimi Bay Kemal'le çok kavgamız oldu. Onun da kendine göre bir tarzı, üslubu, misyonu vardı. Özgür Efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı."

"ESKİDEN İŞ BİRLİĞİNİ GİZLİ YAPIYORLARDI"

Erdoğan, sözlerinin devamında geçmişte SHP listelerinden Meclis'e giren HEP milletvekillerini hatırlatarak SHP'nin tarihe gömülüp gittiğini belirtti. Erdoğan isim vermeden CHP'nin daha önce de HDP/DEM ile iş birliğinde olduğunu ancak bunu gizli tuttuğunu, şimdi ise Özgür Özel döneminde bu iş birliğinin açığa çıktığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Kılıçdaroğlu\'na: Çok kavgamız oldu ama bir tarzı vardı
YORUMLAR (10)
  • ayhan ünlü: özgür özel korkusu adama herşeyi söyletir işte. Yanıtla 255 92
  • Atalay k: Gülmeyim diyorum olmuyor Yanıtla 48 87
  • cemal aslan: Özcan arkadaş güzel düşünmüş. Piroya küçük bir belediye ya da muhtarlık vermek iyi olurdu. Yanıtla 71 30
  • Özcan Türkmen: Ver şuna bi belediye çok desteği oldu sana Yanıtla 32 60
  • burak deniz: ülke bitmiş bir durumda diyecek pekte bişey kalmamış Yanıtla 27 63
  • Turan BAKIR: Özgür özeli pek tutmadım ne yalan söyleyeyim, ancak ozgur ozel de bir gün gidecek acaba onun arkasından da Yanıtla 31 53
  • Kasim Ozdal: Chp de değişim oldu dedik sevindik. Özgür efendi ilk saatte selo ya selam gönderdi ha ha ha Yanıtla 11 36
  • ünal üci: Deniz baykalın ardından da Öyle demişti,tam dişime göre demişti..,ve Kılıçdaroğlu içi,bunun nerden çıkacağı belli olmayan bir tutumu var demişti.. Yanıtla 10 15
  • Kalemdar: Keciyi süt ile eşleştirmiş. Günahı ne ile eşleştirdi acaba Yanıtla 4 7
  • Beşiktaş 1903: Kasım sen trolsun TRT yı çabuk unutmuşsun 1 2

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