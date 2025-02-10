Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile Petronas İkiz Kuleleri'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Malezya'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, başkent Kuala Lumpur'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile Petronas İkiz Kuleleri'ni ziyaret etti. - KUALA LUMPUR
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da Petronas İkiz Kuleleri'ne ziyaret - Son Dakika
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