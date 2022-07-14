Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın alanında görev yapan ekiplerle görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın alanında görev yapan ekiplerle görüştü

14.07.2022 20:05

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın alanında görev yapan ekiplerle görüştü Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesinde görev yapan ekiplerle bir telefon görüşmesi yaptığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın alanında görev yapan ekiplerle görüştü

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesinde görev yapan ekiplerle bir telefon görüşmesi yaptığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yangında cansiperane görev yapan ekiplerimiz ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Daha yeşil bir Türkiye için desteklerini hiçbir zaman esirgemen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kirişci, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesinde bir itfaiye eriyle telefon görüşmesinin görüntülerine de yer verdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın alanında görev yapan ekiplerle görüştü - Son Dakika

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