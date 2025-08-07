Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Mektup - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Mektup

07.08.2025 12:29
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye'ye dair şehit ve gazi aileleri için kaleme aldığı mektupta, "Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye'ye dair şehit ve gazi aileleri için kaleme aldığı mektupta, "Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır" dedi.

AK Parti teşkilatları, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle başlatılan sürecin halka anlatılması ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun paylaşılması amacıyla, 81 il ve 973 ilçede 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na başlayacak. Yaz boyunca devam edecek buluşmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı mektup, şehit ve gazi ailelerine ulaştırılacak. Bu kapsamda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, bugün Kars'ta gerçekleştireceği ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu şehit ailesine ulaştıracak.

'ÖNÜMÜZDE YEPYENİ BİR SAYFA AÇILACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve gazi aileleri için kaleme aldığı mektubunda, "Kıymetli kardeşim; sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşü ile yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa; 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir. Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik. Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak 'Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum; bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden; şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

