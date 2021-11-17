Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül

17.11.2021 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül Gençlere yönelik başarılı projeleri ile Tam Bana Göre Festival'ine katılan Kayseri'nin Talas Belediyesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül

ANKARA - Gençlere yönelik başarılı projeleri ile Tam Bana Göre Festival'ine katılan Kayseri'nin Talas Belediyesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik düzenlediği 'Tam Bana Göre Festival'i başladı. Birçok belediyenin gençlere yönelik yaptığı projelerle katıldığı festivale katılan Kayseri'nin Talas Belediyesi 'Genç Talas' projesi ile ödüle layık görüldü.

Gençlere yönelik birçok projeyi içinde barındıran 'Genç Talas' projesinin ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teslim edildi.

"Talas, öğrenci ve akademisyen şehri"

Talas ilçesinde gençlere yönelik birçok projeye imza attıklarını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Kayseri Üniversitesinin ve Erciyes Üniversitesi'nin bulunduğu Talas ilçemiz büyük bir üniversite öğrencisi ve akademisyen şehri. 171 bin nüfusun yarıdan fazlası öğrenci ve akademisyen. Dolayısıyla biz önce 7/24 kütüphane ve Kültür Merkezi ile başladık. Ödüle layık görülmemizin bir sebebi bir başka sebebi ise e- spor takımı kurduk. Türkiye'nin ilk hem erkek hem bayanlarda lisanslı e-spor takımı Talas Belediyesi'ne ait olmuş oldu.

Bir projede Sporcu Fabrikası. Fabrikayı üretim anlamında kullandık. Şuanda 2 binin üzerinde gencimiz, çocuğumuz spor yapıyor bu isim altında. Bunun dışında Kayseri'ye öğrenci olarak gelen arkadaşların Kayseri'yi tanımaları, Türkiye'yi tanımaları, kendilerine bir spor, müzik, yabancı dil konusunda donanımlı olarak mezun olmasını sağlamak üzere birçok kurs açtık. Bu nedenle ödüle layık görüldük" ifadelerine yer verdi.

Talas'ta gençler için birçok proje yolda

Gençlerle alakalı olarak birçok projenin yolda olduğunu söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Mesela Ali Dağı Rehabilitasyon Merkezi projemiz var. Bu projemizin yüzde 90'ı gençlerle alakalı. Orada havacılık sporları ile ilgili kurs merkezimiz olacak. Yamaç paraşütü, yelken kanat, maket uçak gibi kursları Ali Dağı'nda yapacağız. Yamaç paraşütçülerinin önünü açıyoruz. Gençler için adrenalin, kamp merkezleri olacak. Oranın dışında 100 bin metrekare Millet Bahçemiz önümüzdeki yıl yapılacak. Bunun yanında kurs merkezleri açılacak. Zincidere Göleti'nin tamamı gençlerle alakalı merkez olacak. Nüfusumuz ağırlıklı olarak genç olduğu için gençlerle ilgilenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"15 Temmuz'da olduğu gibi hem devletini hem milletini kurtaracak bir gençlik"

Gençleri geleceğe hazırlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Yalçın, "Gençler bizim gençlerimiz. Birileri 'Z Kuşağı' adı altında gençlerimizi bizden koparmaya çalışıyorlar. Ama bu öyle değil. 'Z Kuşağı' denildiği zaman tanım olarak ailesinden kopmuş, ailesine asi, ferdi çalışan, takım oyununa giremeyen, kendi geçmişinden kopuk insanlar tarif ediliyor. Ama kesinlikli öyle değil. Gençlik bizim gençliğimiz. 15 Temmuz'da olduğu gibi hem devletini hem milletini kurtaracak bir gençlik. Biz onları bir ayağı Anadolu'da diğer ayağı dünyanın her tarafında olan güzelliklerle, yeni teknoloji ve yeni bilgilerle donanımlı olarak gelecek kuşaklara hazırlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül

Recep Tayyip Erdoğan, Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı topu Meclis'e atmıştı! 50+1 tartışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama 21:16 Cumhurbaşkanı topu Meclis'e atmıştı! 50+1 tartışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama Merakla bekleniyordu! The Matrix Resurrections'un resmi posteri yayınlandı 21:12 Merakla bekleniyordu! The Matrix Resurrections'un resmi posteri yayınlandı Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap 20:36 Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap
Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi 19:59 Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı 19:33 Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı 18:56 Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı

Son Dakika Haberleri
21:17 Alkollü 2 şahıs kafede kavga ettikleri kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı
21:16 Cumhurbaşkanı topu Meclis'e atmıştı! 50+1 tartışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama
21:14 Umudumuzu hiç bir zaman kaybetmedik! İşte Bizim Çocuklar'ın play-off yolculuğu
21:12 Merakla bekleniyordu! The Matrix Resurrections'un resmi posteri yayınlandı
20:49 İspanyol gazetecinin İstanbul Sözleşmesi sorusuna Erdoğan'dan cevap: Gündemimizden çıkardık
20:36 Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap
20:14 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 17 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
20:11 Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi
19:30 Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı
Alkollü 2 şahıs kafede kavga ettikleri kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı Alkollü 2 şahıs kafede kavga ettikleri kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı         
21:17
Umudumuzu hiç bir zaman kaybetmedik! İşte Bizim Çocuklar'ın play-off yolculuğu Umudumuzu hiç bir zaman kaybetmedik! İşte Bizim Çocuklar'ın play-off yolculuğu         
21:14
İspanyol gazetecinin İstanbul Sözleşmesi sorusuna Erdoğan'dan cevap: Gündemimizden çıkardık İspanyol gazetecinin İstanbul Sözleşmesi sorusuna Erdoğan'dan cevap: Gündemimizden çıkardık         
20:49
Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş         
20:13
İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü         
19:43
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki         
19:29
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 21:28:18. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talas Belediyesi'ne ödül - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement