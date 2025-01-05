Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi önünde Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genç ile bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.