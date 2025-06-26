Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
26.06.2025 13:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda dönüşü gazetecilere değerlendirmede bulundu. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu delillere vurgu yaparak, "Belgelerin hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka illerde de ne yazık ki durum felaket." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muharrem İnce'nin partiye dönüşüne ve CHP'deki tartışmalara değinen Erdoğan, "CHP maalesef bugün mefluç olmuş halde. Şimdi bakıyorsunuz işte birileri "4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum" diyor. Bir diğerleri "Acaba kimler gelir?" diyor. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç "ikbal avcısının" ihtiraslarına esir etmiş durumdalar. Çevremizde onca hadise yaşanırken CHP'den "biz de böyle düşünüyoruz" tarzı bir yaklaşım gördünüz mü? Bir öneri getiremiyorlar, çünkü herhangi bir fikirleri yok. Siyaseti sadece kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar. Okyanustan habersiz lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışıyorlar. " dedi.

"BAŞKA İLLERDE DE DURUM FELAKET"

CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonlarına değinen Erdoğan, "Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar. Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Hollanda, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Ahmet erkil:
    ülkeyi batırıp onunda CHP ye yıkmak şeytanın aklına gelmez 191 82 Yanıtla
  • Goksan Yıldız:
    Bu Millet sizin döneminizde battı şimdi hikaye uydurmayın 135 51 Yanıtla
  • Levent Yildiz:
    Seçimi kazanana kadar her yerde durum felaket 137 23 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    herkez yolsuzluk yapıyor bir sizde yok 131 14 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Chp öyleyse sızdekı zengınler nereden gelıyor 86 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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