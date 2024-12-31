Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti. Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.

31.12.2024 19:55  Güncelleme: 20:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de bulunan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti. Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, sakinlere karanfil hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri\'ni ziyaret etti

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Aytekin:
    Başkomutanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN 33 35 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    boş ziyaret bosss 27 41 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kimsesiz çocukları ve yaşlıları ziyaret etmek çok sevaptır Allah razı olsun cumhurbaşkanımızdan 34 19 Yanıtla
  • Çelikk:
    Reis İşini Son derece İyi Biliyor 28 14 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    geçmişteki alım gücünü gören yaslilarimiz acaba sana ne dedi 23 10 Yanıtla
  • Tarık:
    sayın cumhurbaşkanım senin için dünyaya karşı gelirim, Allah seni başımızdan eksik etmesin inşallah bu güzel annelerimize sağlıklı ve huzurlu mutlu yıllar dilerim..bende bir gün elime bir kaç tane gül ve hediye alıp kendilerini ziyaret edeceğim Allah'ın izniyle. 9 16 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    halt etmiş 5 14 Yanıtla
  • Tolga akar:
    akp ye iç oy atmadım ama çok anlamlı olmuş gerçekten kendisini tebrik ediyorum yaşlı duası almak çok önemli 8 7 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Yapandan Allah razı olsun 5 3 Yanıtla
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