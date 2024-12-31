Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri\'ni ziyaret etti

Tarık:

sayın cumhurbaşkanım senin için dünyaya karşı gelirim, Allah seni başımızdan eksik etmesin inşallah bu güzel annelerimize sağlıklı ve huzurlu mutlu yıllar dilerim..bende bir gün elime bir kaç tane gül ve hediye alıp kendilerini ziyaret edeceğim Allah'ın izniyle.