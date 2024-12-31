Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de bulunan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti. Darülaceze sakinleriyle sohbet eden Erdoğan, sakinlere karanfil hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'de bulunan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti" ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti - Son Dakika
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