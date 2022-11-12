Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem tatbikatına ayıracağımız birkaç dakikayla ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan "Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan, vatandaşları tatbikata davet ederek, "Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir. Bu tatbikata ayıracağımız birkaç dakikayla hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video mesaj yayınlayarak Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun" tatbikatına vatandaşları davet etti.

"Can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Bilim insanlarımız bölgemizdeki önemli fay hatlarının üzerinde yer alan ülkemizde büyük depremlerin yaşanma ihtimalinin giderek arttığı konusunda fikir birliği içindedir. Depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında yaptığımız hazırlıklarla hamdolsun artık hiçbir afette vatandaşlarımızın 'nerede bu devlet' diyen feryadını duymuyoruz. Bu çerçevede AFAD bünyesinde oluşturduğumuz bütünleşik afet yönetim stratejimiz, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma, afet anında müdahale, afet sonrası iyileştirme olmak üzere 3 kademeden oluşmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları çerçevesinde toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile şehirlerimizi afete karşı dirençli hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Afet anındaki etkin yönetimle vatandaşlara kısa sürede ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının hızla gerçekleştirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afet sonrası iyileştirme stratejimizle de yıkılanın yerine çok daha iyisini koyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz afet öncesi hazırlıklarınızla, afet anındaki doğru davranışlarınızla, afet sonrasındaki sabrınızla her şeyin merkezinde sizler varsınız" dedi.

"Hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının devamında, 2020 yılının Afetlere Hazırlık Yılı, 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ve 2022 yılının ise Afet Tatbikat Yılı ilan edildiğini kaydederek, "Geçen sene çeşitli eğitim materyalleri ile 57 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık. Bu yıl ise şu ana kadar 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik. Bugün de Düzce depreminin olduğu gün ve saatte yani 12 Kasım saat 18.57'de 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel bir tatbikat yapıyoruz. Sizlerden beklentimiz tatbikata gönüllü şekilde katılarak kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel bir depreme göre test etmenizdir. Bu tatbikata ayıracağımız birkaç dakikayla hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum. Saatlerimizin 18.57'yi göstermek üzere olduğu şu anda sizleri 'afet bilgisi eşittir hayat bilgisi' anlayışıyla 'çök-kapan-tutun' diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL