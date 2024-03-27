Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin yeni bir dönemin kapılarını birlikte arayalım. Gelin Türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim. AK Parti ile öncekilerin farkı o kadar açık ki. Bugün de Diyarbakır'a 21 yıldır yürüttüğümüz demokrasi ve kalkınma adımlarının yeni bir safhasında desteğinizi istemek üzere geldim." - DİYARBAKIR