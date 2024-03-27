Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin yeni bir dönemin kapılarını birlikte arayalım. Gelin Türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim. AK Parti ile öncekilerin farkı o kadar açık ki. Bugün de Diyarbakır'a 21 yıldır yürüttüğümüz demokrasi ve kalkınma adımlarının yeni bir safhasında desteğinizi istemek üzere geldim." - DİYARBAKIR
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CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu, seçim çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalara ziyarette bulundu. Molu, OSB'de ziyaret ettiği işletmelerde işçilerle buluştu ve ekonomik krizin üretim üssü sanayileri olumsuz etkilediğini belirtti. Molu, 1 Nisan'dan itibaren halkın bambaşka bir Türkiye ile tanışacağını ve iktidar partisinin birçok yerel yönetimi kaybedeceğini ileri sürdü.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet, 116 adet fişek, 54 adet sentetik ecza maddesi, 1,1 gram metamfetamin maddesi, 51 gram esrar, 1,86 gram bonzai maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet telsiz ele geçirildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde 6 sürücüye 59 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de ABD'li ticari, stratejik ve akademik toplulukların temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada terör örgütü ve terör örgütü güdümünde olan siyasi partilere kapılarının kapalı olduğunu belirterek, yeni bir çözüm sürecine işaret etti. Erdoğan, ayrıca Diyarbakır'a yapılan yatırımları ve bölgedeki huzurun önemini vurguladı.
73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde düzenlenen basın toplantısında, partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakın milli ve manevi değerlere bağlı olan taban tarafından oluşturulacağını belirtti. Tanrıverdi, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında ittifak sağlanamamasının CHP-DEM ittifakını sevindirdiğini ve umutlandırdığını ifade etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi'ni ziyaret ederek, bölgede bulunan esnafla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, uluslararası ve ulusal nakliyecilerin çağdaş, modern bir ortamda hizmet vereceği, şehrin batı tarafında kuzey çevre yolu üzerinde yer alacak 'Lojistik Merkezi' projesi hakkında esnafa bilgiler verdi.
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, Malatya ittifakının adayı olduğunu ifade ederek, farklı siyasi görüşlere sahip insanların bir araya geldiği bu ittifaktan gurur duyduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset, millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır. Biz, zihni özgür, vicdanı özgür, ahlakı kamil herkesle oturur konuşuruz.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 adrese yapılan baskında terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 7 kişi yakalandı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 86 mermi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve MYK Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Gölbaşı ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala gerçekleştirdiği ziyarette, MHP'liler seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı ve desteklerinden dolayı esnaflara teşekkür etti. Ayrıca, MHP İl Başkanlığı tarım desteği programına da katılarak çiftçilere desteklerin devam etmesinden memnuniyet duyulduğunu belirtti.
AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ziyareti sonrası şehre savunma sanayi kurulacağını paylaştı.
Ramazan ayında denetimlerini arttıran Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ihlal tekerrürü tespit edilen 2 zincir market şubesinin 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetini durdurdu.
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