Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin yeni bir dönemin kapılarını birlikte arayalım - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin yeni bir dönemin kapılarını birlikte arayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin yeni bir dönemin kapılarını birlikte arayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'a yaptığı ziyarette, Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa etme çağrısında bulundu. Demokrasi ve kalkınma adımlarının yeni bir safhasında destek isteyen Erdoğan, AK Parti'nin önceki dönemlerden farkını vurguladı.

27.03.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelin yeni bir dönemin kapılarını birlikte arayalım. Gelin Türkiye yüzyılını birlikte inşa edelim. AK Parti ile öncekilerin farkı o kadar açık ki. Bugün de Diyarbakır'a 21 yıldır yürüttüğümüz demokrasi ve kalkınma adımlarının yeni bir safhasında desteğinizi istemek üzere geldim." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, AK Parti, Türkiye, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin yeni bir dönemin kapılarını birlikte arayalım - Son Dakika

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