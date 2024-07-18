Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump ile suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, suikast girişimini kınarken, Trump'ın cesur duruşunu takdir etti ve ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.

18.07.2024 17:17  Güncelleme: 17:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Trump'a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi. Trump'ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

"BİRLİK MESAJIYLA GÜÇLÜ BİR LİDERLİK ORTAYA KOYDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump'ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump'ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD Başkan Adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.

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NE OLMUŞTU?

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

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