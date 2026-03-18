Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi nitelikteki reformları ülkemize kazandırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Eğitim Ailesi' ile iftar programına katıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kahramanlıkları tarih kitaplarına sığmayan Çanakkale zaferinin 111'inci yılında kara toprağı al kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Muhterem hatıralarını gönlümüzün en mutena köşesinde yaşatacağımız o serdengeçtileri merhum Mehmet Akif'in şu muhteşem mısralarıyla bugün bir kez daha selamlamak istiyorum. 'Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın, gömelim gel tarihe desem sığmazsın.' Rabbim hepsinin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin. Merhum Akif, İstiklal Marşı'mızda, 'Sen şehit oğlusun incitme atanı' diyerek milletimizin neredeyse her ferdinin şehit evladı, şehit yakını olduğunu söylüyor. Anadolu, her ocağından her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır. Dikkat edin 'Anadolu' deniyor, 'Babadolu' denmiyor, burası çok anlamlı. Şehit ahvadı olan aziz milletimizin nazarında cennet vatanımızın her karış toprağı Conkbayırı'dır, Gelibolu'dur, Çanakkale'dir. Dost düşman iyi biliyor ki, Çanakkale geçilmez. İnşallah Çanakkale dünya durdukça Türk milletinin hürriyet tutkusunun yıkılmaz iradesinin, var oluş mücadelesinin en parlak nişanesi olacaktır. Burada şunu da ifade etmek de fayda görüyorum; Türkiye'nin sadece 783 bin kilometrekareden ibaret olmadığının en büyük şahidi Çanakkale'dir. Çanakkale'yi geçilmez kılan iradedir, ittihat fikridir, mücadele azmidir. Çanakkale'de, Anadolu'nun her ili, ilçesi vardır. Çanakkale'de; Saraybosna, Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika vardır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ MUASIR MEDENİYLETLER SEVİYESİNİN ÜZERİNE TAŞIYACAK OLAN EĞİTİM SİSTEMİDİR'

İktidarları boyunca eğitime verdikleri önemden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünün ve yarını dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın her alanında muzaffer ve muteber bir ülke olmanın yolu eğitimden geçiyor. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak kaldıracak şüphesiz nitelikli, milli ve zamanın ruhunu yakalamış bir eğitim sistemidir. Bu yolda son 23 yılda gerçekten çok ciddi mesafe aldık, tüm engelleme girişimlerine rağmen tarihi nitelikte reformları ülkemize kazandırdık. Başta başörtüsü olmak üzere eğitimde anlamsız yasakları ve katsayı gibi adaletsiz uygulamaları ortadan kaldırdık. Her yıl bütçede aslan payını eğitime ayırdık. Ders müfredatlarını ve kitaplarını gözden geçirerek çağdışı ve vesayetçi unsurları temizledik, bunları bilimsel bir anlayışla yeni baştan hazırladık. Köklerden geleceğe şiarıyla hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çalışmalarımızı daha kapsamlı bir zemine oturttuk. Ailelerimizi her yıl kırtasiye gezmek zorunda bırakmıyor, ders kitaplarını çocuklarımıza eğitim yılı başında ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Eğitim kurumlarımızı spor salonları, dijital kütüphaneler, laboratuvarlar, akıllı tahtalar ile donatarak model bir çehreye kavuşturduk. 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuza güç kattık. Atamaların yanı sıra öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarının da kayda değer iyileştirmeler gerçekleştirdik" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLERİMİZE KARŞI ŞİDDETE TOLERANSIMIZ YOKTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nesillerin öğretmenlerin esiri olduğunu kaydederek, "Çocukluk ve gençlik çağımızda aile büyüklerimizden gördüğümüz şudur; öğretmene saygıda kusur edilmez. Dolayısıyla öğretmene yönelik bırakın şiddeti en küçük bir saygısızlığı dahi kabul etmemiz, hoş görmemiz mümkün değildir. En son Fatmanur Çelik öğretmenimizin maruz kaldığı gibi menfur şiddet olaylarını lanetlediğimizi, bunları tasvip etmediğimizi, bunların kökünün kazınması gerektiğini burada tekrar vurguluyorum. Şunu herkes bilmeli ve anlamalıdır; öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmene kalkan el bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir. İstikbalimizin güvencesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır. Sayısı azalmakla birlikte zaman zaman karşılaştığımız şiddet sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz, bundan sonra da ödün vermeyeceğiz. Öğretmenlerimizin görevlerini güven ve huzur içinde yerine getirmeleri için devletin üzerine ne düşüyorsa yapmakta tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını Kızılelma'mız olan Türkiye Yüzyılını inşallah sizlerle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,