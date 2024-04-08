Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Subianto ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Subianto ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Subianto'yu tebrik ederek, iki ülke arasındaki iş birliklerinin güçlenmesini ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin toplantısının yapılmasını vurguladı.

08.04.2024 17:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı.

Seçim zaferinden ötürü Subianto'yu tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye-Endonezya arasındaki köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine; iki ülkenin savunma sanayii, askeri, ticari, finansal temaslar başta olmak üzere her alanda iş birliklerinin karşılıklı güven ve ülkelerin menfaatleri çerçevesinde ilerletileceğine dair beklentisini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda Endonezya ile güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının en uygun zamanda yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Subianto ile Görüştü - Son Dakika

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