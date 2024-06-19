Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

19.06.2024 00:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran tarihinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Başbakan Paşinyan'ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa'nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Ermenistan'ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Başbakan Paşinyan'a başsağlığı dileklerini iletti. Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı. Bu bağlamda, liderler, iki ülkenin özel temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret etmiş ve şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etti. Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan'ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etti ve bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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