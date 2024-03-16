Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını tanıttı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum\'da Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a gelerek Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını tanıttı. Erdoğan, Erzurum'da her zaman başarılı sonuçlar elde edildiğini ve vatandaşlardan destek istedi. Miting sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adayları da tanıtıldı.

16.03.2024 16:50  Güncelleme: 16:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Erzurum'da Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını tek tek tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Erzurum Havaalanında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Mustafa Çiftçi ve Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ karşıladı.

Cumhur İttifakı'nın her zaman Erzurum'da başarılı olduğunu ve verimli sonuçlar aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan İstanbul'daki Erzurumluları arayarak belediye başkan adayı Murat Kurum'a destek vermelerini istedi. Ayrıca Ankara ve İzmir'deki kardeşlerini de aramalarını isteyen Erdoğan, belediye başkan adaylarını tek tek kürsüye davet ederken, konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını Erzurumlulara emanet ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting konuşması sonrası Cumhur İttifakı Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtımı yapıldı. Platforma ilk olarak AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül davet edildi. Daha sonra belediye başkanları tek tek anons edilerek sahneye çağrıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile toplu fotoğraf çekimi yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını tanıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını tanıttı - Son Dakika
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