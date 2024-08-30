Politika

Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cü hainlerin ordumuz bünyesinde açtığı tahribatı kısa sürede telafi ettik"

" TSK, dünyanın en saygın ordularından. Kara Harp Okulu, ordumuzun en güçlü kalelerinden"

" Suriye'den Kuzey Irak'a, Libya'dan Somali'ye kadar silahlı kuvvetlerimiz sorumluluk aldığı her yerde görevini alnının akıyla görevini yerine getiriyor"

"Kahraman ordumuzun saflarına yeni çelikten bilekler ekliyoruz"

"15 Temmuz ihaneti gibi bir devletin başına gelebilecek en büyük felaketi, olabilecek en az hasarla atlattık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.