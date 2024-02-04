Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesinin açılışında konuştu. Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan iki polise rahmet dilediği konuşmasında, depremin yaralarını sarma sözünü hızla yerine getirdiklerini, deprem şehirlerini tamamen ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceklerini söyledi.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'te Şehir Hastanesi, Şahinbey Millet Camii açılışı ve deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılmak üzere Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan iki polise rahmet dileyerek deprem şehirlerini tamamen ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceklerini söyledi.
"Helikopter kazası şehitlerimize rahmet diliyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili Gaziantepliler, Nurdağı ilçemizden acı bir haber aldık. Bir helikopterimiz maalesef kaza kırıma uğradı 2 pilotumuz şehit oldu. Teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaralı teknisyenimizin tedavisi hastanemizde devam ediyor. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.
"Biz söz verdik mi yaparız"
Verdikleri sözleri yerine getirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz biz söz verdik mi yaparız. Öyle lafla değil, Gaziantep'e böyle eserler yakışır. 680 bin metrekareyi bulan hastanemiz bin 875 yatak kapasitesi 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Hastanemizin bağlantı kavşağımızı da bugün hizmete açıyoruz. Burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastanelerimizle bölgede sağlık alanında sıkıntı yaşamayacağız. Hastanemizin resmi açılışıyla birlikte bütün eksikliklerimiz tamamen ortadan kalkacaktır. Sağlık bakanlığımız kısa sürede eksikleri tamamlayarak bu meseleyi çözecek. Bugün aşırı sisten İslahiye'ye gidemedik. Merkezden oradaki açılışımızı da yapacağız" şeklinde konuştu.
"Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz"
Deprem şehirlerini tamamen ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah rahmet diliyorum. Yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz. Sanayi şehri Gaziantep'in dev adımlarla büyümesini takip ediyoruz. 31 Mart akşamına hazır mıyız. Cumhur ittifakı olarak inşallah Gaziantep'imizde el ele vererek yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız? Yaptığımız yatırımlarla gelişime destek vermeye devam ediyoruz. Gaziantep ekonomisiyle bölgesel bir merkez haline geldi. Bu muhteşem eseri kazandıran tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu eserden onur doyuyorum" ifadelerini kullandı.
"Şehir hastanelerimiz tüm imkanların bir araya getirildiği sağlık üsleridir"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 Şubat'ta bir yıl doluyor. Devletin bütün imkanları sizler için seferber edildi. Millet - devlet bir bütündür. Depremde kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum. Vereceğimiz hizmetler sizlerin ihtiyaçlarına cevap verme sorumluluğudur. Gaziantep'te 22 milyarlık sağlık yatırımı yapıldı. Sağlık çalışanı sayısı 8 katına çıktı. Nurdağı ve Oğuzeli hastanemizi 3 ay içinde hizmete açacağız. Önümüzdeki dönemde yeni sağlık yatırımlarımıza devam edeceğiz. Şehir hastanelerimiz tüm imkanların bir araya getirildiği sağlık üsleridir. Türkiye bin 875 yatak kapasitesine sahiptir. Gaziantep'in hak ettiği bu hastanede emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP
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