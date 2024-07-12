Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze halkına yardım çağrısı yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze halkına yardım çağrısı yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığı basın toplantısında, İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na şikayet ettiklerini ve Gazze halkına yardımların ulaşması için Netanyahu'ya baskı yapılması çağrısında bulundu.

12.07.2024 02:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze halkına gerekli yardımların ulaşması için Netanyahu'ya gerekli baskının yapılması konusunda baskıya çağırıyorum"

"Biz İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na da Güney Afrika ile birlikte şikayet ettik"

WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Ukrayna konseyi oturumunu başarı ile tamamladık, tarihi bir zirveyi daha neticelendirdik, Biden'a müteşekkiriz. Stoltenberg'e şahsım ve heyetim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda uluslararası hukuktan yana bir duruş sergiliyoruz. Yeni somut adımlar üzerinde mutabık kaldık. Biz İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na da Güney Afrika ile birlikte şikayet ettik. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı'mız başta olmak üzere bu çalışmayı takip ediyorlar, diğer ülkelerinde şikayetçi olmalarını biz kendilerinden talep ediyoruz. Bu çalışmalarımız da sürecek, zira İsrail'in anladığı dili kullanmamız lazım. Gazze halkına gerekli yardımların ulaşması için Netanyahu'ya gerekli baskının yapılması konusunda baskıya çağırıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Güney Afrika, Washington, İsrail, Gazze, Nato, Politika, Son Dakika

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