Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmiş hükümetlerimiz döneminde başardığımız gibi inşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz"

"Yeni süreçte komşumuz Suriye'nin toparlanması toprak bütünlüğünü ve üniter yapısını koruması tüm etnik ve mezhebi unsurlarıyla huzura ermesi için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz"

"Rusyasız veya Ukraynasız bir barışın asla kalıcı olmayacağını her fırsatta vurguluyoruz"

"Merkez Bankamızın rezervleri 165 milyar doları aştı"

"Terörsüz Türkiye ifadesinde vücut bulan hedeflerimize süratle ulaşmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. 40 yıldır milletimizin fertleri arasında kandan ve acıdan duvar ören terör müsibetinin ortadan kalkması için çok hassas çalışmalar üretiyoruz"

Amacımız bölgemizde ve Dünya'da yeni bir denklem kurulurken Türkiye'yi buna en iyi şekilde hazırlamaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmiş hükümetlerimiz döneminde başardığımız gibi inşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz" dedi.