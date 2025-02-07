Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelen konuklarımıza biz 100 bin 200 bin konut yaptık deyince hayretlerini gizleyemiyorlar ama bu ülkenin ana muhalefet partisi karalama peşinde koşuyor"

"Daha artçılar devam ederken ortalığı velveleye verip ortada görünmeyen deprem turistleri, asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergileyip depremzedelerimize hakaret ettiniz"

"Sayın Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumu iyi olan Bahçeli'nin bir an önce hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum"

"Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik"

"Bu toprakları birbirine daha sıkı bağlar ile kenetlemeyi sürdüreceğiz"

"İç cephemizi sağlamlaştırıp 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştürme gayretinde olacağız"

"Milli birliğimize tehdit oluşturan yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz"

"Tökezlememizi bekleyenlerin heveslerini kursağında bıraktık"

"Konutların yüzde 45'ini teslim ettik. Kalanları da hızlıca bitirme gayretindeyiz"

-" İnşaat çalışmalarımıza laf ediyorlar ama depreme hazırlığa dair ne projeleri ne elle tutulur icraatları var"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulunuyor.