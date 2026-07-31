Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik bu milletin atar damarıdır. Bu damar ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa milli birliğimiz o kadar güçlü olur. Gençlerimiz ecdadını anlamasın diye uğraşanlar tam da bu yüzden TÜGVA’yı hazmedemiyorlar" dedi. - Son Dakika