Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerçekle sanalın, algıyla olgunun, yalanla gerçeğin yer değiştirdiği, dijital kültürün insanın hayata bakış açısını alt üst ettiği bir dönemde yaşıyoruz." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerçekle sanalın, algıyla olgunun, yalanla gerçeğin yer değiştirdiği, dijital kültürün insanın hayata bakış açısını alt üst... - Son Dakika
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