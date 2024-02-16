Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun\'da Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı. Erdoğan, "Giresun'dan yine rekor bir oy alacağımızdan şüphe duymuyorum. Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağını yürekten inanıyorum" dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde bugün Giresun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valilik binası yanındaki miting alanında Giresunlulara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'un daha önceki seçimlerde her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde AK Parti'ye destek verdiğini ve yine kendine yakışanı yapacağını söyledi. Erdoğan, "Biliyorsunuz önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gideceğiz. Bu sefer il, ilçe ve beldelerimizi yönetecek kadroları belirleyeceğiz. Giresun'dan yine rekor bir oy alacağımızdan şüphe duymuyorum. Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağını yürekten inanıyorum" diye konuştu.

İlçe ve belde belediye başkan adayları tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından, tek tek Giresun ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı. Giresun'un ilçe ve belde belediye başkan adayları şöyle:

"Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, Alucra adayı Faruk Demirağ, Bulancak adayı Emrullah Guguk, Çamoluk adayı Ergün Bakırhan, Çanakçı adayı Sedat Koca, Dereli adayı Kazım Zeki Şenlikoğlu, Doğankent adayı Rüşan Öden, Espiye adayı Mustafa Karadere, Eynesil adayı Cumhur İttifakından Barış Güdük, Görele adayı Ahmet Süleymanoğlu, Güce adayı Aytekin Boduroğlu, Keşap adayı Tuncay Muhammet Arışan, Piraziz adayı Mahmut Esat Ayyıldız, Şebinkarahisar adayı Ömer Şentürk, Tirebolu adayı Ömer Hıdır, Yağlıdere adayı Ömer Bayram.

Belde Belediye Başkan Adayları: Aydındere adayı Nuri Demir, Kovanlık adayı Harun Kalıntaş, Yavuzemal adayı Adem Önal, Soğukpınar adayı Halil İbrahim Sarıkaya, Ören adayı Mustafa Eren, Çavuşlu adayı Fatih Duzcu, Üçtepe adayı Harun Öztürk ve Duroğlu adayı Halil Çetin (Cumhur İttifakı)." - GİRESUN