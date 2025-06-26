Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de 1930 Konut ve İş Yeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ana muhalefetin İstanbul'daki yolsuzlukların üstünü örtmek için bizi sığ tartışmalarıyla oyalamasına müsaade etmeyeceğiz. Kimin ne dediğine bakmadan eserlerimizle, projelerimizle yatırımlarımızla konuşacağız, kendi işimize odaklanacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm: Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümde daha büyük acılar yaşanmadan, daha ağır bedeller ödenmeden ellerinden gelen her türlü çabayı göstermekte kararlı olduklarını söyledi.

Erdoğan, bugün anahtarlarını teslim edecekleri 768 yeni yuvanın ve 30 yeni işyeri ile temellerini atacakları 1077 ev ve 55 yeni işyerinin, bu kararlılıklarının en net göstergeleri olduğunu ifade etti.

Parkları, yeşil alanları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, camileri, okulları ve sosyal donatılarıyla Güngören'i yeni bir çehreye kavuşturduklarını kaydeden Erdoğan, güvenli, konforlu ve komşuluk kültürünü yaşatan bir mahalleyi İstanbullu vatandaşların istifadesine sunduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii şunu da üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz Tozkoparan'da sizlere güvenli yuvalar kazandırmak için gece gündüz çalışırken, birileri yine karşımıza dikildi. Ana muhalefet başta olmak üzere malum çevrelerin tamamı buradaki kentsel dönüşümü engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Protestolar düzenlediler, mahkemelere koştular, 'İstemezük.' diye feveran ettiler. Kentsel dönüşüm projelerimize, rantsal dönüşüm yaftası vurup kötülediler. Bunu kim yaptı? CHP, beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı. İstanbul'da neredeyse haraca bağlamadık, rüşvet vermeye zorlamadık esnaf, tüccar, iş adamı bırakmayanlar burada yapılan çalışmalara arsızca ve ahlaksızca saldırdılar. Kendileri hiçbir adım atmadıkları gibi bize de engel olmaya çalıştılar. Malum bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar."

"Dirençli şehirler inşa etme çabalarımızın önünün kesilmesine asla izin vermeyeceğiz"

Aynı zihniyetin, 6 Şubat depremlerinin arifesinde de benzer tezlerle projelerini hedef aldığını, depremin yıktığı şehirlerde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarına da karşı çıktıklarını kaydeden Erdoğan, "Peki sonuçta ne oldu? 53 binden fazla canımızı bir gecede toprağa verdik. 100 milyar doları aşan ağır bir ekonomik faturayla karşılaştık. Sadece yakınlarını kaybedenlerin değil milletçe hepimizin yüreği yandı. Peki pişman oldular mı? Kendilerine çeki düzen verdiler mi? Elbette hayır. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettiler. Halen ders çıkarmıyorlar. Halen ibret almıyorlar. Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var, hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok. Kusura bakmasınlar bizim de aynı acıları yaşamaya tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm noktasında son derece kararlı olduklarını vurgulayarak, "Dirençli şehirler inşa etme çabalarımızın önünün kesilmesine asla izin vermeyeceğiz. Artık kimsenin ideolojik takıntılarıyla, kaprisleriyle uğraşamayız. Bakın açık ve net söylüyorum. Milletimizin güven içinde yaşaması, hem muhalefetin takoz siyasetinden hem kuyruğuna takıldıkları marjinallerden daha büyüktür, daha önemlidir." diye konuştu.

Geçen hafta Kahramanmaraş'ta 250 bininci afet konutunun anahtarlarını teslim ettiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah yıl sonuna kadar 203 bin konutumuzu daha tamamlayacağız. Toplam 453 bin yeni konut, köy evi ve iş yerini depremzedelerimize teslim edeceğiz. Böylece tarihimizin bu en büyük konut ve şehircilik seferberliğini en güzel şekilde tamamlamış olacağız. Sonrasında tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla, İstanbul'daki kentsel dönüşüm faaliyetlerimize yoğunlaşacağız. Ana muhalefetin İstanbul'daki yolsuzlukların üstünü örtmek için bizi sığ tartışmalarıyla oyalamasına müsaade etmeyeceğiz. Kimin ne dediğine bakmadan eserlerimizle, projelerimizle yatırımlarımızla konuşacağız, kendi işimize odaklanacağız. Laf değil iş üreteceğiz, iş."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıklarını eserlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara da şükranlarını sundu.

Tozkoparan'daki törene telekonferans yöntemiyle bağlandı

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp de katıldı.

Erdoğan, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük'ün hazır bulunduğu Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Alanına telekonferans yöntemiyle bağlandı. Erdoğan, Küçük ile görüşerek buradaki kentsel dönüşüm çalışmalarının temelini attı.

Temel atma töreninin ardından Erdoğan, Güngören'deki anahtar teslim töreninde bazı hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Programda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ettiği duaya katılan Erdoğan, katılımcılarla birlikte ilçede yapımı tamamlanan eserlerin kurdele keserek açılışını yaptı.

(Bitti)